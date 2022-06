Tesla szuka nowej drogi rozwoju i wygląda na to, że ta obrana jest daleka od samochodów elektrycznych. Nowym, rewolucyjnym produktem ma być Optimus, czyli robot potrafiący się poruszać i zachowywać jak człowiek. Choć warto mieć na uwadze, że póki co Tesla i jej ekscentryczny prezes poza szumnymi zapowiedziami nie podzielili się żadnymi konkretnymi informacjami na temat Optimusa. Niektórzy się wręcz obawiają, że do prezentacji Tesla Bota nie dojdzie i że cały zamysł ograniczony jest w dużej mierze do wyobraźni Elona Muska.