Psi nos wywęszy nie tylko choroby. Psy samym węchem są w stanie wyczuć ludzki stres

Podczas gdy ludzie posiadają około 6 mln receptorów węchowych, psy mają ich aż 300 mln. Ich nabłonek, czyli tkanka nosowa, jest około 30 razy większy niż nasz. Ponadto ludzie posiadają od 12 do 40 mln neuronów węchowych - komórek odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o zapachu do mózgu - psy, w zależności od rasy, mogą mieć ich od 220 milionów do 2 mld.