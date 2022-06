Zadania matematyczne takie jak obliczenie opłaty od Taurona nie są dla komputerów wielkim wyzwaniem - o ile są zapisane w sposób zrozumiały dla komputera. Jak dowodzą inżynierowie i naukowcy współpracujący z Google, sztuczna inteligencja może tłumaczyć problemy matematyczne napisane prostym językiem angielskim na system formalny. A to z kolei ułatwi komputerom rozwiązywanie zadań matematycznych, rozwiązanie wcześniej niemożliwych do rozwiązania dowodów oraz zbliży świat nauki do zbudowania maszyny zdolnej do odkrywania nowej matematyki.