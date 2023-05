Tego robota będziesz mógł kupić. Tesla pokazała film z Optimusem

Ze względu na wygląd i spektrum możliwości od samego początku ujawnienia przez firmę Elona Muska, że pracuje ona nad "Teslabotem", nie ustają porównania do robota Atlas rozwijanego przez Boston Dynamics. Prawdę mówiąc, jedyne umiejętności Optimusa, o jakich wiemy to chód, rozpoznawanie terenu, rozpoznawanie i chwytanie przedmiotów, co właściwie stanowi podstawę dla tego czego współcześnie wymaga się od humanoidalnych robotów. Twór Boston Dynamics już teraz biega, wykonuje parkour i potrafi całkiem zręcznie podawać oraz podrzucać przedmioty, chodzi w trudnych warunkach (np. po śniegu lub zboczu) i potrafi oprzeć się popchnięciu przez człowieka. Fizycznie Atlas wykazuje znacznie większe możliwości niż Optimus. Jednocześnie warto pamiętać, że Atlas nie jest bez wad, bo choćby ostatni pokaz jego możliwości był z góry zaplanowany przez inżynierów i robot nie jest na tyle pojętny, by zrobić parkour bez uprzedniej instrukcji.