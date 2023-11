Bezpieczeństwo w sieci zaczyna słono kosztować. Giganci mieli gdzieś ochronę, a teraz mówią: płaćcie

Sęk w tym, że pomimo mojego oburzenia nie wyobrażam sobie, jak ten proces mógłby przebiegać inaczej. Budzi to jednak moją złość z bardzo ważnego powodu. I nie chodzi o to, że to my musimy sięgnąć do kieszeni, a w najbliższych latach niewykluczone, że sięgać trzeba będzie głębiej i głębiej. Denerwuję się, bo wszystko to odbędzie się kosztem bezpieczeństwa.