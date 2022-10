Era taniego grania na PC dobiega końca. Jesteśmy skazani na abonamenty

Dla mnie pierwszym sygnałem, że z grami na PC dzieje się coś niedobrego, była premiera Final Fantasy VII Remake: Intergrade w 2020 r. Ta gra do dziś kosztuje (bez zniżek) 330 zł, co jeszcze do niedawna było bezprecedensowo wysoką kwotą jak na grę na komputery osobiste. No właśnie – do niedawna. Przewińmy do 2022 r., a tam Call of Duty: Modern Warfare II kosztuje 349 zł. Fifa 23: 299 zł. Gotham Knights: 269 zł. Persona 5 Royal: 259 zł. I wcale nie trzeba daleko szukać, by znaleźć wiele gier kosztujących 249 zł i więcej.