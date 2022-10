Gry na Steam w Polsce drożeją. Tyle więcej zapłacisz

Teraz na Steam pojawiła się nowa, odświeżona wersja wydawniczego kalkulatora, uwzględniająca najnowszej zmiany makroekonomiczne. Po poprawkach sugerowana cena gry wartej 60 dolarów dla Polski wzrosła z 215 złotych do aż 275 złotych. To potężny, odczuwalny wzrost aż o 60 złotych. Mówimy o cenach wyższych o 26 proc. - więcej niż wynosi globalny wskaźnik inflacji, co dobitnie pokazuje jak fatalna jest siła nabywcza naszej krajowej waluty.