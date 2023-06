W 2023 roku umarło „za darmo” w internecie, a nawet nie zauważyliście. Połączyłem za was kropki

Reddit sam nie wymyślił wysokich rachunków za API. Serwis skopiował swoją politykę z Twittera. To szalony Elon Musk wymyślił, żeby pobierać opłaty od fejkowych kont za to, żeby mogły się podszywać pod legalnie działające firmy i organizacje. To Elon zwolnił większość pracowników, zostawiając na pokładzie tylko tych, którzy byli niezbędni do przepisania algorytmu tak, żeby zwiększył widoczność postów szefa wszystkich szefów.



Nie wiem, czy w przypadku Elona Muska możemy mówić o jakiejś większej strategii, czy mamy tutaj do czynienia ze zwykłym obłędem dziecka, które złapało za największą łopatkę w piaskownicy i mianowało się królem wszystkich piaskownic, plaż i wydm. Najwidoczniej jednak Elon w 2022 znalazł zakopane w piachu klucze do bram, które otwierają dostęp do zarabiania na tym, co wcześniej było za darmo.



To Twitter jako pierwszy ograniczył dostęp do API. Zabił w ten sposób przydatne boty i aplikacje firm trzecich, które nie przetrwały rewolucji. Najwidoczniej wspomniane klucze postanowił sobie dorobić Reddit i inni.