YouTube znalazł sposób, by zmusić cię do zapłaty za Premium

Póki co najprawdopodobniej wyświetla się ograniczonej liczbie osób. Zdziwiłbym się, gdyby nie został wdrożony globalnie, biorąc pod uwagę to, jak YouTube "zachęca" do subskrypcji Premium. I chociaż metody promocji mogą wydawać się kontrowersyjne, to ja także nie mogę zrozumieć, co ciągle stoi na przeszkodzie, by wydawać 25 zł miesięcznie i pozbyć się reklam. Prawie zgadzam się z Łukaszem, który pisał: