To koniec YouTube Vanced. Aplikacja do usuwania reklam przestaje działać

Co z osobami, które zdążyły pobrać YouTube Vanced? Twórcy zapewniają, że pobrana aplikacja nadal będzie działać, ale jednocześnie nie będzie dalej rozwijana, a to oznacza, że prędzej czy później obecnie użytkownicy stracą do niej dostęp. Twórcy YouTube Vanced przewidują, że stanie się to za "około dwa lata", ale nikt nie wie, jak sytuacja będzie wyglądać w praktyce. Być może Vanced przestanie działać dużo wcześniej, np. po aktualizacji Androida. Można się spodziewać, że Google o to zadba.