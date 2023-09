Kiedy warto wymienić kartę graficzną w komputerze? Sprawdzamy na podstawie popularnych gier

The Last of US należy do tych bardziej wymagających gier pod względem wykorzystania pamięci wideo. W rozdzielczości FullHD przy najniższych ustawieniach graficznych gra potrzebowała ok. 5200 MB VRAM-u, a mój Radeon RX 470 ma do dyspozycji tylko 4 GB. Dlatego w natywnym 1440p gra jest po prostu niegrywalna - w przypadku 1080p i FSR mało wymagająca osoba bez problemu powinna móc przejść TLOU. Wszak to GPU jest podawane w minimalnych wymaganiach sprzętowych.