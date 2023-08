Oto nowe karty graficzne AMD Radeon. Mogą rozgromić propozycje od NVIDII

Natomiast RX 7700 XT to jeszcze tańsza propozycja, wyposażona w układ graficzny Navi 32 XL z 54 jednostkami obliczeniowymi (3456 rdzeniami), 54 rdzeniami RT 2. generacji oraz 108 jednostkami do obliczeń AI. GPU ma oferować zegar boost do 2544 MHz. Karta graficzna zyska nieco mniej pamięci (choć i tak wystarczająco), bo 12 GB GDDR6 (18 Gb/s) na 192-bitowej szynie, obsłuży enkodowanie AV1, a jej TBP to 245 W.