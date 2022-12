Radeon RX 7900 XTX i XT - testy kart graficznych. Czy udało się pokonać mocarnego GeForce'a?

Na koniec - pomiar poboru mocy. I tu okazuje się, że tak krytykowana NVIDIA wykonała niesamowitą robotę. Nowe Radeony w porównaniu do poprzedników charakteryzują się rozsądnym poborem energii, ale z modelami Ada Lovelace równać się nie mogą. Co z temperaturami? Oba modele udało nam się rozgrzać do 75 stopni, zachowując przy tym rozsądną kulturę pracy. Jest naprawdę ok i potwierdza to tezę, że nie potrzebujemy systemów chłodzenia do kart graficznych, które zajmują nam pół obudowy.