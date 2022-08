Kładziesz telefon na laptopie i ładujesz go. Bez kabli

Zanim pojawiły się doniesienia o tym, że Dell planuje wrzucić ładowarkę Qi do laptopa, do sieci trafiły informację, że podobny pomysł na Apple. Nie liczyłbym jednak na to, by ta technologia trafiła do MacBooków w przewidywalnej przyszłości. Po pierwsze komputery nie są już oczkiem w głowie firmy z Cupertino, a po drugie przedsiębiorstwo Tima Cooka jak na razie jest do tyłu jeśli chodzi o bezprzewodowe ładowanie w iPhone'ach.