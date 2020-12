Wychodzą na światło dzienne kolejne problemy wieku dziecięcego w nowych telefonach Apple’a. iPhone 12 ma problem z ładowaniem bezprzewodowym, ale firma z Cupertino pracuje już nad łatką, która to naprawi.

Jak co roku po premierze nowych telefonów od firmy z jabłkiem w logo internet obiegają informacje o mniejszych lub większych problemach. Firma je teraz identyfikuje i szykuje łatki, dzięki czemu udało się już rozwiązać problem z kiepsko działającym panelem dotykowym w iPhone’ach 12 mini bez konieczności wysyłania tych sprzętów do serwisu.

Niestety to nie koniec problemów trapiących klientów, którzy zdecydowali się na tegoroczne telefony Apple’a. Okazało się, do czego producent zdążył się przyznać, że smartfony z linii iPhone 12 miewają problem z bezprzewodowym ładowaniem i to na certyfikowanych ładowarkach Qi. Nie dotyczy to zresztą konkretnych modeli, a konkretnych egzemplarzy.

iPhone 12 i problem z ładowaniem Qi

Użytkownicy zgłaszają, że czasem się rano orientują, iż ich urządzenia odłożone na ładowarkę Qi się nie naładowały. Jak podaje portal 9to5mac.com, zdarza się, że ten sam egzemplarz telefonu ładuje się na dwóch takich samych ładowarkach, ale na trzeciej już nie, ale to wcale nie oznacza, że za jakiś czas nie odmówi posłuszeństwa również w przypadku tych dotychczas działających.

Pewnym rozwiązaniem problemu może być restart telefonu, a po jego ponownym uruchomieniu ładowarki znów działają, ale nie jest to rozwiązanie akceptowalne na dłuższą metę — nigdy nie ma pewności, że ładowarka nie przestanie dostarczać energii w środku nocy. Na szczęście Apple uznał, że nie zostawi swoich klientów na lodzie, skoro sam sprzedaje już ładowarki Qi (ze wsparciem MagSafe).

Problem z bezprzewodowym ładowaniem nowych iPhone’ów ma rozwiązać aktualizacja.

Na to, że przyszła aktualizacja systemu iOS rozwiąże problem z bezprzewodowym ładowaniem, jest spora szansa. Firma obiecała już zresztą użytkownikowi zwracającego uwagę na usterkę, iż jest świadoma tego, że nie wszystko działa tutaj tak, jak powinna. Niestety na łatkę możemy sporo poczekać — obecnie testowany iOS 14.3 w wersji beta tego problemu nie rozwiązuje.

Osoby, które dotknął ten problem, muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki, by to faktycznie była usterka programowa, a nie sprzętowa. Zgłoszeń na forach pomocy Apple’a i w serwisach społecznościowych jest bowiem całkiem sporo, a konieczność przygotowania programu wymiany urządzeń byłaby dla użytkowników uciążliwa, a dla Apple’a bardzo kosztowna, zwłaszcza wizerunkowo…