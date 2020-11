Niezbadane zjawisko. iPhone 12 mini przestaje działać po założeniu szkła ochronnego

W piątek trzynastego (!) do klientów trafiły iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max, dwa najciekawsze z czterech przedstawionych w tym roku smartfonów Apple'a. Zakup zupełnie nowego sprzętu w dniu premiery czasami jednak trzeba okupić problemami wieku dziecięcego.

Już dzień po zakupie, skontaktował się z nami Przemek - czytelnik Spider's Web, który dostrzegł w swoim nowym iPhone'ie 12 mini specyficzny problem z odblokowywaniem ekranu. Krótka kwerenda w sieci wskazuje, że nie jest to problem jednostkowy.

O co chodzi?

Od razu po zakupie nasz czytelnik założył na ekran swojego iPhone’a szkło ochronne. Telefon działa ze szkłem tak jak powinien. Problemy jednak pojawiają się po położeniu telefonu na płaskiej powierzchni. W tym momencie odblokowanie ekranu przez przeciągnięciem palcem do góry od dolnej krawędzi, tudzież użycie ikony latarki czy aparatu udaje się dopiero po kilku próbach, bowiem telefon nie reaguje na dotyk. Po podniesieniu telefonu, wszystko działa prawidłowo.

Jeżeli na iPhone’a 12 mini założymy szkło i etui, to problem ten może pojawić się także w telefonie trzymanym w ręku. Na pierwszy rzut oka wygląda to na problem z obniżoną czułością ekranu gdy jest on zablokowany.

Co ciekawe, problem znika w momencie, gdy telefon ze szkłem ochronnym i etui zostanie podłączony do ładowarki. Wtedy ekran reaguje na każde dotknięcie prawidłowo. Według naszego czytelnika może to wskazywać na jakiś problem z przewodzeniem prądu.

To nie jest jednostkowy przypadek

Choć od rozpoczęcia sprzedaży telefonu minęło zaledwie kilkadziesiąt godzin to w sieci można znaleźć liczne doniesienia o problemach z prawidłową pracą dotyku na zablokowanym iPhone'ie 12 mini ze szkłem ochronnym.

Na popularnym forum MacRumors wątek dotyczący tego konkretnego problemu ma już ponad 400 postów. Założyciel wątku raportuje o problemach z użyciem ikon latarki lub przycisków play/pause. Ekran reaguje dopiero po kilku próbach, przy czym gdy ekran zostanie odblokowany, ekran odzyskuje swoją czułość i działa precyzyjnie i bez żadnych problemów. Po zablokowaniu ekranu problem powraca.

Źródło: MacRumors

Inni użytkownicy forum wskazują, że problemy skłoniły ich do zmiany szkła ochronnego na oferowane przez innych producentów, ale problem nadal się pojawia. Część użytkowników z kolei zauważa, że problem rozwiązuje się po ściągnięciu etui, zupełnie tak jakby etui i szkło ochronne powodowało problemy z przewodzeniem prądu elektrycznego.

Nieliczni (jak na razie) użytkownicy 12 mini, którzy wskutek problemów postanowili zdjąć z telefonu szkło ochronne oraz etui wskazują, że ekran automatycznie zaczął poprawnie reagować na dotyk.

Warto zauważyć, że wszystkie doniesienia dotyczą jedynie problemu z iPhonem 12 mini. Pozostałe dwunastki widocznie podobnych problemów nie mają.

Miejmy nadzieję, że jest to problem, który da się rozwiązać odpowiednią łatką w następnej aktualizacji oprogramowania i nie będzie konieczności fizycznej wymiany sprzętu.

W naszej redakcji także pojawił się iPhone 12 mini dlatego w najbliższych dniach sprawdzimy jego działanie z różnymi szkłami ochronnymi i etui. Niebawem opiszemy, jak telefon zareagował na takie dodatki.

Jeśli masz problemy z działaniem sprzętu, usług lub ze sprzedawcą w sieci, napisz do nas na adres news@spidersweb.pl.