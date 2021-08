Jak wybrać komputer dla przedsiębiorcy, który działa bez zarzutu?

Pandemia postawiła cały świat na głowie. Wiele branż musiało przejść na pracę zdalną. Niektórzy do teraz nie wiedzą, kiedy i czy w ogóle powrócą do biur. W tej sytuacji wybór komputera dla przedsiębiorcy nabiera jeszcze większego znaczenia. Podpowiadamy, czym najlepiej się kierować.

Moim zdaniem najważniejszą cechą laptopa dla przedsiębiorcy jest jego wielozadaniowość i funkcjonalność. Przyda się nieduża waga, aby można było pracować nie tylko w biurze, ale też w trakcie podróży czy wyjazdów służbowych. Nie mówiąc już o tym, że sam transport urządzenia z jednego miejsca na drugie nie może sprawiać kłopotów. Niby powrót do biur stoi pod znakiem zapytania, ale przecież nie trzeba pracować tylko w domu: można zabrać sprzęt do pociągu czy kawiarni. Łatwiej zrobi się to z lekkim i poręcznym laptopem niż 16-calowym gigantem dedykowanym grom.

Z wielozadaniowością łączy się też uniwersalność. Obecnie podstawą powinna być obecność najważniejszych portów i to w swojej najnowszej wersji: oprócz HDMI szukajmy złącz USB w standardzie 3.1, ale też Thunderbolta w edycji 4.0, gwarantującego przepustowość do 10Gb/s, co przekłada się na szybką transmisję danych. WiFi-6 to również cecha, na którą trzeba zwracać uwagę - udoskonalony standard wyciąga więcej z łącz, więc jeśli często pobieramy dane z sieci, na pewno poczujemy różnicę.

Obecnością wielu złącz i najnowszych standardów cechuje się Dell Inspirion 7400, którego w ostatnim czasie miałem okazję przetestować, a który okazuje się naprawdę dobrym sprzętem do pracy. Laptop waży raptem 1,35 kg, co jak na urządzenie z 14,5-calowym wyświetlaczem jest naprawdę korzystnym wynikiem. Nie nadźwigamy się, przenosząc laptopa z jednego pomieszczenia do drugiego, nie mówiąc już o transporcie w plecaku czy torbie.

Co jednak ważne, mimo pożądanej skromnej wagi ciągle mówimy tutaj o sprzęcie, na którym „wszystko widać”. Wspomniałem już o 14,5-calowym wyświetlaczu, ale w jego przypadku trzeba też zwrócić na proporcję wynoszące 16:10. Dzięki temu ekran wydaje się dużo większy i przygotowany choćby do wielozadaniowej pracy.

Możemy odpalić kilka okienek, nie bojąc się, że będą one trudne do odczytania. Wszystko zaś wyświetlane jest w rozdzielczości QHD (2560 × 1440), co sprawia, że laptop pozwoli nie tylko na pracę, ale też na to, by w komforcie oglądać choćby seriale w przerwie lub podróży. Do tego dochodzi matowa matryca, sprawiająca, że odbicia słońca w ekranie są niegroźne i spokojnie można pracować na świeżym powietrzu. O takie cechy ekranu musimy zadbać nawet wtedy, jeśli nasz 8-godzinny dzień pracy ogranicza się jedynie do spędzania czasu przy biurku w zasłoniętym żaluzjami pomieszczeniu. Nigdy nie wiadomo, kiedy taka funkcja sprawdzi się w boju.

Pisząc o konstrukcji Dell Inspirion 7400, nie można pominąć bardzo drobnej, ale niezwykle przydatnej opcji, jaką jest… zasuwka. Przednią kamerkę można szybko i prosto zasłonić, niczym „judasza” w drzwiach. Niby to detal, ale prywatność to niezwykle istotna rzecz szczególnie w służbowych komputerach.

Wprawdzie podglądacze to mniejsze zagrożenie niż choćby phishing czy ransomware, ale dobrze mieć poczucie, że nikt w ten sposób na pewno nie może nas śledzić. A jeśli już mowa o bezpieczeństwie, to Dell Inspirion 7400 wyposażony jest w funkcję logowania odciskiem palca. Im więcej takich zabezpieczeń będzie miał nasz służbowy sprzęt, tym większa gwarancja bezpieczeństwa danych.

To zresztą cena standardu Intel® Evo™, na który warto zwrócić uwagę, szykując zarówno sprzętu do pracy, jak i do domu czy nauki. Laptopy spełniające wymogi Intela wyposażone są w procesory Intel Core i5 lub i7. Ale to nie jedyne cechy, które trzeba zagwarantować. Urządzenia muszą być przetestowane pod kątem pracy przy wielu jednocześnie otwartych aplikacjach, intensywnym korzystaniu z multimediów oraz nieustannym przełączaniu pomiędzy aplikacjami.

Intel® Evo™ to także gwarancja pracy przynajmniej 9 godzin bez ładowania czy bardzo szybkie wybudzanie. Gotowość komputera do błyskawicznej pracy jest czynnikiem, na który musimy zwracać uwagę przy wyborze sprzętu. Wyobraźmy sobie scenariusz, że dostajemy powiadomienie na telefon, które wymaga od nas szybkiego skorzystania z komputera. Błyskawiczne podniesienie "klapy" i logowanie to podstawa, dzięki której natychmiast przejdziemy do wykonywania zadań i obowiązków, nie frustrując się na działanie urządzenia.

Sprzęty mogące szczycić się znaczkiem Intel Evo muszą mieć co najmniej 8 GB pamięci RAM, co oczywiście gwarantuje wydajność i szybkość działania, nawet przy kilku aplikacjach jednocześnie. W zależności od potrzeb, w sklepach znajdziemy też opcje z większą ilość pamięci, która zagwarantuje wydajną pracę.

Standard Intel EVO zapewnia jeszcze wyposażenie laptopów w przynajmniej dwie sztuki wysokiej klasy mikrofonów. W dobie pracy zdalnej dobra jakość dźwięku jest kluczowa, ale przecież to również istotne, jeśli chcemy porozmawiać po pracy z bliskimi – co też zdarza się podczas służbowych wyjazdów. Tak samo jak dźwięk, ważny jest obraz. W tym przypadku kamera w sprzętach z certyfikatem Intel Evo musi zagwarantować co najmniej jakość HD/720p przy 30 kl./s.

Mikrofony dbają o to, jak nas słychać. Nie zapominajmy jednak też o tym, jak będzie brzmieć głos innych, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się specyfikacji głośników. Albo zaufać standardowi Intel Evo. Sam przekonałem się o tym, że w przypadku Dell Inspirion 7400 można naprawdę być zaskoczonym, jak laptop brzmi.

Zapomnijcie o rozkręcaniu imprezy, ale wbudowany w obudowę zestaw naprawdę gra porządnie i dla wielu może być to niespodzianka, że laptop jest w stanie wydawać tak dobrej jakości dźwięki. Mamy nawet lekkie basowe podbicia, więc jeśli ktoś zapomni słuchawek, to nie będzie cierpiał. Choć lepiej nie słuchajcie w ten sposób muzyki czy serialu w podróży, bo Dell Inspirion 7400 jest na tyle głośny i wyraźny, że może popsuć innym pasażerom jazdę. Co naprawdę dobrze o nim świadczy i jest jeszcze jedną zasługą standardu Intel Evo, który również wymaga od producentów zastosowania dobrej klasy głośników. To słychać.

Czasami jednak kluczową rolę odgrywają detale, dlatego zachęcam do szukania małych rzeczy, które ułatwią wam codzienną pracę - w końcu z laptopem biurowym będziecie spędzać naprawdę wiele godzin dziennie i takie drobne różnice mogą okazać się zbawienne. W Dell Inspirion 7400 również znajduje się mała rzecz, która cieszy - jeśli wygniemy klapę do tyłu, przesuwając w ten sposób ekran, specjalne „zatrzaski” przesuwają klawiaturę do góry.

Dzięki temu praca staje się wygodniejsza, bo łatwiej pisze się przy tak ustawionym wyświetlaczu. To drobiazg, który jednak powoduje, że zupełnie inaczej korzystamy z laptopa. O ile podzespoły i waga są najważniejsze, to czasami prawdziwą różnicę mogą zrobić detale.

Materiał powstał we współpracy z firmą Intel.

Lokowanie produktu