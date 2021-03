Czym jest Intel Evo? Certyfikat otrzymują laptopy do pracy i nauki uchodzące za zakupowe pewniaki

Coraz więcej laptopów pojawiających się w sklepach posiada naklejkę z logo Intel Evo. Co to właściwie oznacza? Jakie kryteria musi spełnić urządzenie, aby otrzymać taki certyfikat? Jakie ma on znaczenie dla konsumenta?

Typowy konsument zazwyczaj szuka pomocy przy wyborze nowego laptopa. Mnogość producentów, podzespołów i technologii sprawia, iż proces zakupowy bywa drogą przez mękę. Nie ma z kolei nic gorszego, niż męczyć się z nowym urządzeniem do pracy lub nauki, które nie odpowiada naszym potrzebom i wymogom. Właśnie z myślą o osobach poszukujących nowych, niezawodnych laptopów powstał standard Intel Evo, wsparty wieloletnimi analizami potrzeb i doświadczeń konsumentów.

Czym jest Intel Evo? To więcej niż kolejna naklejka na obudowie laptopa.

Początków standardu Intel Evo należy upatrywać w 2019 r., kiedy Intel uruchomił inicjatywę Project Athena. Producent procesorów wyznaczył wtedy pewne konkretne wymagania, jakie powinien spełniać każdy biznesowy laptop, by doświadczenie użytkownika stało na bardzo wysokim poziomie. W ten sposób powstały swojego rodzaju „wymagania minimalne“ dla producentów laptopów, pozwalające wskazać solidne, wydajne i godne polecenia produkty.

Intel Evo to potężne rozwinięcie Project Athena. Intel postawił przed producentami laptopów jeszcze wyższe wymagania, a także skonkretyzował i uściślił parametry, jakie powinien spełniać solidny, niezawodny i godny polecenia sprzęt biurowy. Producenci tacy jak HP, Acer, Asus, Dell, Lenovo czy MSI (i wiele innych) podjęli rękawicę, tworząc sprzęt do pracy, nauki oraz multimediów spełniający wszystkie wysokie wymagania Intela.

Co ważne, parametry jakim musi sprostać laptop, aby zyskać certyfikat Intel Evo, nie wzięły się z kosmosu. To kryteria powstałe na bazie kilku lat szeroko zakrojonych badań konsumentów, ich potrzeb i doświadczeń. Intel zebrał oczekiwania użytkowników względem nowoczesnych laptopów, a następnie przełożył je na twarde, mierzalne dane takie jak czas wybudzenia z uśpienia, czas pracy na jednym ładowaniu czy jakość kamery do wideorozmów.

Czym jest więc Intel Evo? To certyfikat zapewniający użytkownikom przemyślany produkt wysokiej jakości. Naklejka Intel Evo jest gwarantem realizacji zbioru wysokich wymagań postawionych producentowi laptopa, powstałych w oparciu o codzienne wyzwania i oczekiwania użytkowników: studentów, pracowników i twórców.

Jakie wymagania musi spełnić laptop, aby otrzymać certyfikat Intel Evo?

Wyjątkowość certyfikatu Intel Evo polega na tym, że standard uwzględnia coś więcej niż tylko typowe wymagania sprzętowe. Poza warunkami z kategorii hardware, laptopy muszą przede wszystkim spełniać wszystkie wymagania użytkowe, takie jak czas działania na jednym ładowaniu, responsywność pod obciążeniem aplikacjami czy krótki czas potrzebny do pełnego wybudzenia urządzenia. Właśnie ta druga grupa wymagań sprawia, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko naklejką na obudowie. Intel Evo uwzględnia realne potrzeby użytkowników, przekładające się na komfortową pracę, naukę czy rozrywkę.

Wymagania sprzętowe:

Procesor 11 generacji Core i5 lub Core i7 - z zintegrowanym układem graficznym Intel Xe. Procesory 11 generacji w architekturze Tiger Lake są szybsze od swoich poprzedników, przy jednoczesnym dłuższym działaniu na akumulatorze.

- z zintegrowanym układem graficznym Intel Xe. Procesory 11 generacji w architekturze Tiger Lake są szybsze od swoich poprzedników, przy jednoczesnym dłuższym działaniu na akumulatorze. Minimum 8 GB pamięci RAM - w połączeniu z procesorem, pamięć ma zapewnić odpowiednio responsywną i szybką pracę laptopa z wieloma jednocześnie włączonymi aplikacjami.

- w połączeniu z procesorem, pamięć ma zapewnić odpowiednio responsywną i szybką pracę laptopa z wieloma jednocześnie włączonymi aplikacjami. Dysk SSD minimum 256 GB - pamięć SSD zapewnia znacznie szybszą pracę na plikach niż dysk HDD, a ponadto przyspiesza działanie systemu, proces rozruchu i wiele innych parametrów.

- pamięć SSD zapewnia znacznie szybszą pracę na plikach niż dysk HDD, a ponadto przyspiesza działanie systemu, proces rozruchu i wiele innych parametrów. Port Thunderbolt 4 - bardzo ciekawy wymóg, zapewniający posiadaczom laptopa z certyfikatem Intel Evo możliwość transmisji danych z wysoką prędkością teoretyczną 40 Gb/s.

- bardzo ciekawy wymóg, zapewniający posiadaczom laptopa z certyfikatem Intel Evo możliwość transmisji danych z wysoką prędkością teoretyczną 40 Gb/s. WiFi 6 - nowy standard łączności bezprzewodowej, dzięki któremu połączenie sieciowe może być nie tylko szybsze, ale również stabilniejsze. WiFi 6 optymalizuje działanie sieci w gęsto zabudowanych miejscach z wieloma urządzeniami i punktami dostępowymi.

- nowy standard łączności bezprzewodowej, dzięki któremu połączenie sieciowe może być nie tylko szybsze, ale również stabilniejsze. WiFi 6 optymalizuje działanie sieci w gęsto zabudowanych miejscach z wieloma urządzeniami i punktami dostępowymi. Bluetooth 5 – oferuje dwa razy szybszą transmisję danych względem poprzedniego standardu, cztery razy większy zasięg i większą stabilność połączenia, zwłaszcza w środowisku WiFi.

– oferuje dwa razy szybszą transmisję danych względem poprzedniego standardu, cztery razy większy zasięg i większą stabilność połączenia, zwłaszcza w środowisku WiFi. Kamerka internetowa 720/30fps - musi być zamontowana na wprost użytkownika.

- musi być zamontowana na wprost użytkownika. Minimum trzy mikrofony cyfrowe - o stosunku sygnału do szumu wynoszącym co najmniej 63dB i dopasowaniu +/- 1 dB.

- o stosunku sygnału do szumu wynoszącym co najmniej 63dB i dopasowaniu +/- 1 dB. Głośniki - o ciśnieniu akustycznym powyżej 78dB z odległości 50cm i częstotliwości basów poniżej 353Hz.

- o ciśnieniu akustycznym powyżej 78dB z odległości 50cm i częstotliwości basów poniżej 353Hz. Asystent głosowy z funkcją Wake on Voice - działający w taki sposób, aby był możliwy do wywołania z odległości minimum 4 metrów od użytkownika laptopa.

Wymagania użytkowe:

Wybudzenie poniżej 1 sekundy - maszyna ma być gotowa do pełnego działania w mniej niż jedną sekundę od momentu wybudzenia ze stanu uśpienia.

- maszyna ma być gotowa do pełnego działania w mniej niż jedną sekundę od momentu wybudzenia ze stanu uśpienia. Wysoka responsywność - laptop musi cechować się czasem reakcji szybszym o przynajmniej 40 proc. od referencyjnego dwuletniego laptopa dostępnego na rynku, a wszystko to w środowisku z kilkoma aplikacjami działającymi w tle, takimi jak przeglądarka Chrome, Microsoft Outlook, Slack i Zoom.

- laptop musi cechować się czasem reakcji szybszym o przynajmniej 40 proc. od referencyjnego dwuletniego laptopa dostępnego na rynku, a wszystko to w środowisku z kilkoma aplikacjami działającymi w tle, takimi jak przeglądarka Chrome, Microsoft Outlook, Slack i Zoom. Dziewięć godzin na jednym ładowaniu - minimum tyle musi działać laptop w trybie bateryjnym, z ekranem FHD o jasności minimum 250 nitów, podłączonym do WiFi, z aplikacjami wymienionymi wyżej działającymi w tle, przy konfiguracji fabrycznej.

- minimum tyle musi działać laptop w trybie bateryjnym, z ekranem FHD o jasności minimum 250 nitów, podłączonym do WiFi, z aplikacjami wymienionymi wyżej działającymi w tle, przy konfiguracji fabrycznej. Cztery godziny w pół godziny – Pół godziny ładowania powinno starczyć na przynajmniej cztery godziny działania (włączone Wifi, ekran FHD o jasności 250 nitów, aplikacje w tle, ustawienia fabryczne).



Jak widać, Intel uwzględnił zarówno komponenty techniczne podnoszące jakość urządzenia - np. wydajny procesor, błyskawiczne łącze Thunderbolt 4 czy antena WiFi 6 - jak również parametry zwiększające komfort użytkownika. Dzięki certyfikatowi Intel Evo konsument może pominąć analizowanie podstawowych parametrów technicznych i skupić się na poszczególnych dodatkowych cechach laptopa, dzięki czemu z portfolio laptopów Intel Evo wybierze ten, który jest idealną odpowiedzią na potrzeby, w tym potrzeby estetyczne.

Laptopy z Intel Evo są już w sklepach. Oto kilka przykładowych pozycji:

Lenovo ThinkPad X1 Nano:

ThinkPad to uznana seria laptopów obecna na rynku od kilku dekad, dlatego uzyskanie certyfikatu Intel Evo przez Lenovo nie powinno nikogo zaskakiwać. Mamy do czynienia z laptopem premium przeznaczonym do biznesu, nawiązującym do kultowego projektu Richarda Sappera z IBM, oczywiście z czerwonym trackpointem na środku klawiatury.





X1 Nano to najlżejszy ThinkPad w historii, z masą poniżej jednego kilograma. Urządzenie Lenovo wyróżnia się niezwykłą dbałością o bezpieczeństwo użytkownika. Pakiet wbudowanych rozwiązań ThinkShield składa się m.in. z zestawu zabezpieczeń AI, czytnika linii papilarnych, kamery na podczerwień pilnującej naszej prywatności, a także modułu zaufanej platformy (dTPM). Miłym dodatkiem są głośniki Dolby Atmos, zawiasy otwierające się aż do 180 stopni i klawiatura odporna na zachlapania. Całość spaja bardzo solidna, klasyczna obudowa wykonana z włókna węglowego i stopu magnezu. Legendarną wytrzymałość potwierdza spełnienie 12 wymagań normy wojskowej i przejście ponad 200 testów jakościowych.

HP Spectre x360

HP Spectre 360 to jedna z ulubionych rodzin laptopów z Windows w redakcji Spider’s Web. Nowy HP Spectre x360 14 nie odstaje jakością od poprzedników, uchodząc za jeden z najładniejszych i najlepiej ocenianych modeli półki premium. Wydajność, długi czas pracy na baterii, 4 głośniki Bang & Olufsen, obrotowa matryca – sprawią, że będzie to nieoceniony towarzysz w czasie pracy, czy relaksu.





Laptop ma ekran o proporcjach 3:2 z efektem immersji i automatycznym dostosowaniem koloru do otoczenia. Dzięki wyświetlaczowi 3K2K OLED mamy wyraziste i intensywne barwy na przyjaznym dla oczu ekranie z certyfikatem Eyesafe potwierdzającym redukcję niebieskiego światła. Port Thunderbolt 4 zapewnia zasilanie, szybkość i podłączanie laptopa do aparatów cyfrowych, czy monitorów 4K.Dzięki HP Quick Drop treści z telefonu są udostępniane na komputerze natychmiast za pośrednictwem Wi-Fi.

MSI Prestige 14 Evo:

W przypadku tego laptopa zgodność z certyfikatem Intel Evo sugeruje już nawet jego nazwa. Nowy MSI Prestige 14 Evo to najtańszy z przykładowych modeli, ale wciąż możemy zaliczyć go do biurowej oraz biznesowej kategorii premium.





Czas pracy na jednym ładowaniu, pojemność na dane, szybkie ładowanie - we wszystkich tych kategoriach MSI Prestige 14 Evo oferuje znacznie więcej, niż wymagania stawiane producentowi laptopów przez Intela. Laptop cechuje się do tego przepięknym wzornictwem w białym wariancie, a także wielkim ekranem z bardzo wąskimi ramkami. Świetnym rozwiązaniem wyróżniającym MSI Prestige jest także ekranowy podnośnik klawiatury w roli zawiasu, znacznie zwiększający komfort pisania na wbudowanej klawiaturze.



Tekst powstał we współpracy z marką Intel.