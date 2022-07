Polska mistrzem świata. W hejtowaniu małp, misiów i innych NFT

Chociaż sprzedaż pojedynczych sztuk potrafi iść w miliony, to ponad połowa sprzedaży NFT opiewa na kwoty mniejsze niż 200 dol. Średnia kwota transakcji zależy od platformy. W przypadku Valuable jest to 150 dol., podczas gdy na OpenSea i Mintable jest to odpowiednio 500 dol. i 900 dol.