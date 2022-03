Tokeny Władimira Kliczki będą dostępne w cenach 100 dol., 1000 dol. i 10 tys. dol., będzie też dostępny jeden unikatowy o wartości 1 mln dol. Wszystkie wpływy z tytułu uch sprzedaży trafią do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża oraz do tamtejszego oddziału UNICEF-u. Partnerzy i pośrednicy nie będą pobierać prowizji i opłat, by ani jeden dolar nie zgubił się po drodze i by wszystkie wpłaty faktycznie trafiły na cele dobroczynne.