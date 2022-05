Szef Instagrama, Adam Mosseri, uzupełnił zapowiedź Zuckerberga o wyjaśnienie czemu Instagram tak szumnie zapowiada wejście w NFT, a tymczasem planowana integracja ma relatywnie skromny charakter. Jak twierdzi Mosseri, NFT jest częścią sieci umownie określanej jako Web3, a więc zdecentralizowanej. Tymczasem usługa Instagram należy do Mety i jest silnie scentralizowana. Mosseri przyznaje, że Instagram musi się jeszcze wiele nauczyć, by zrozumieć potrzeby społeczności skupionej wokół NFT. Zamierza więc być ostrożnym i pilnie słuchać jej potrzeb - zapowiadana na bieżący tydzień integracja ma być punktem wyjścia do dalszej dyskusji i wdrażania wynikających z niej kolejnych elementów.