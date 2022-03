Niewymienialny token (NFT) to unikatowy cyfrowy składnik aktywów reprezentujący szeroką gamę przedmiotów materialnych i niematerialnych takich jak wirtualne nieruchomości lub cyfrowe dzieła sztuki. To technologia, za sprawą której ktoś może w trudny do zakwestionowania sposób stać się właścicielem cyfrowego dzieła. Przynajmniej teoretycznie, bo w kwestii realnego prawa, to zdaje się, póki co nie nadąża za technologią.