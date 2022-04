Instagram testuje Szablony. Ułatwią tworzenie Rolek

Instagramowi ponoć wyjątkowo zależy na tym, by użytkownicy tworzyli jak najwięcej własnych, unikatowych Rolek. Podobno znaczna część użytkowników wykorzystuje te funkcję tylko po to, by umieszczać za jej pomocą filmiki zgrane z TikToka, co dla Instagrama jest wizerunkową katastrofą. Klipy zawierające znaki wodne TikToka mają być mniej eksponowane na Instagramie, a wspomniane Szablony mają zapewnić większą liczbę ciekawych Rolek, które angażowałyby odbiorców usługi.