Bo 4Goal działa w bardzo prosty, ale i przemyślany sposób. Jest podobny do TikToka - użytkownicy wrzucają do niego niedługie filmy ze swoich zagrań, strzałów, sztuczek technicznych. Słowem: z aktywności na boisku. Ideą przy tworzeniu było umożliwienie dostępu do porad trenerów i ekspertów. Wiedza z apki ma uzupełniać tę zdobytą na boisku. Filmiki są oceniane, a użytkownicy rywalizują w rankingach. Wszystko to pod okiem specjalistów, ale także skautów, czyli ludzi, którzy na zlecenie klubów piłkarskich wyszukują młode talenty.