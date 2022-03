Europa bez łazika marsjańskiego. Rosalind Franklin nie poleci na Marsa przez wojnę i sankcje

To z kolei oznacza, że łazik ExoMars, który już jest niemal gotowy do startu, we wrześniu 2022 roku nigdzie nie poleci. Warto tutaj wspomnieć, że nie jest to pierwszy odwołany start tejże misji. Rosalind Franklin miała polecieć na Marsa razem z łazikiem Perseverance, helikopterem Ingenuity, sondą Hope oraz chińskim łazikiem Zhurong w 2020 roku, niestety opóźniające się testy spadochronów, które miały dostarczyć łazik na powierzchnię Marsa sprawiły, że agencja odłożyła start o dwa lata na wrzesień 2022 roku. Pech jednak chciał, że choć spadochrony udało się przygotować do startu, to z zupełnie innej strony start uniemożliwił Władimir Putin