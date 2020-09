Trzeci pokaz Cyberpunk 2077. Jakie gangi rządzą podziemiem Night City?

CD Projekt RED zdradził, czego będzie dotyczyła trzecia część transmisji Night City Wire. Tym razem dowiemy się nieco więcej na temat gangów, na jakie natkniemy się w grze Cyberpunk 2077.

Night City Wire to cykliczna transmisja wideo, którą po emisji na żywo w serwisie Twitch można obejrzeć również na YouTubie. CD Projekt RED dzieli się w jej ramach kolejnymi informacjami na temat ich nadchodzącej gry. Pierwszy odcinek wydano w dniu, gdy mogliśmy podzielić się pierwszym wrażeniami z pokazu Cyberpunk 2077 (podczas którego sprawdziłem kreator postaci i wykonałem kilka questów z prologu Corpo).

W ramach Night City Wire na pierwszy ogień poszły trailer The Gig i opis trybu Braindance. W drugim epizodzie firma skupiła się na różnych ścieżkach życia V (Nomad, Streetkid, Corpo) oraz pokazaniu nam skutków globalnego ocieplenia. Do listopadowej premiery, która rzekomo nie jest zagrożona, pozostało jeszcze nieco czasu i nic dziwnego, że na tym jeszcze nie koniec.

Firma zapowiedziała, że tematem trzeciej transmisji z cyklu Night City Wire będą gangi, które trzymają pieczę nad podziemiem miasta będącego głównym miejscem akcji gry Cyberpunk 2077. Ponieważ co nieco wiedzieliśmy na ich temat wcześniej, liczymy na to, że CD Projekt RED powie nam coś, czego jeszcze nie wiemy, o takich grupach jak:

Tyger Claws — gang zajmujący się nielegalną rozrywką w Japantown, który na cel bierze turystów szukających przyjemności. Operują z podziemia i zarówno dostarczają chętnym to, na co liczą, jak i zbierają informacje o nich;

Oprócz tego podczas nadchodzącej transmisji twórcy gry Cyberpunk 2077 planują opowiedzieć nieco o powstawaniu ścieżki dźwiękowej. Zwiedzimy też kolejne dzielnice składające się na Night City. Liczymy też na jakieś niespodzianki takie jak np. zwiastun animacji Cyberpunk Edgerunners, którym CD Projekt RED nas ostatnio zaskoczył.

CD Projekt RED zapowiedział, że kolejny odcinek Night City Wire zostanie wyemitowany już 18 września 2020 r. czyli na dwa miesiące przed premierą gry. Godzina transmisji nie została co prawda podana, ale można rozsądnie założyć, że odbędzie się ona o 18:00 polskiego czasu na łamach serwisu Twitch, podobnie jak miało to miejsce ostatnio. Do serwisu YouTube nagranie powinno trafić jeszcze tego samego dnia.