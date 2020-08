Nomad, Corpo i Street Kid zamiast typowych klas postaci. CDP Red odkrywa szczegóły Cyberpunka 2077

Nomad, Corpo i Street Kid zamiast typowych klas postaci. CDP Red odkrywa nowe szczegóły Cyberpunka 2077

CD Projekt RED w 2. odcinku Night City Wire skupił się na opisaniu tzw. ścieżek życia w Cyberpunk 2077, którymi są Nomad, Street Kid i Corpo. Dowiedzieliśmy się też nieco o rodzajach broni V i poznaliśmy bliżej członków zespołu Samurai.

CD Projekt RED podczas 2. odcinka Night City Wire w serwisie Twitch potwierdził, że premiera Cyberpunk 2077 się nie opóźni i gra trafi do sprzedaży 19 listopada 2020 r. Ostatnim razem podczas takiej transmisji na żywo otrzymaliśmy zaś nowy trailer, zapowiedź anime Cyberpunk: Edgerunners i objaśnienie mechaniki Brain Dance, a tym razem twórcy skupili się na opisaniu trzech ścieżek życia, jakie będzie można wybrać dla V.

Cyberpunk 2077 i ścieżki życia: Nomad, Street Kid i Corpo

Nowa gra CD Projekt RED nie oferuje typowych klas postaci. Zamiast tego wybiera się podczas tworzenia postaci tzw. ścieżkę życia, a to coś więcej niż opisowe backstory. Każda z wersji V ma swój prolog, a ten wybór zmienia sposób, w jaki gracz poznaje Jackiego i trafia w Cyberpunk 2077 do Night City.

CD Projekt RED podkreśla przy tym, że ich gra to rasowy cRPG, a to oznacza nie tylko masę parametrów i tabelek, ale także to, że deweloperzy będą zachęcać nas do odgrywania roli. Ponieważ zaś każda z wersji V będzie miała inne doświadczenia i znajomości, w toku gry dostępne będą dla nich nieco inne opcje dialogowe.

Kim jest Nomad w Cyberpunk 2077?

Nomad rozpoczyna swoją przygodę na przedmieściach nazywanych Badlands. Na poźniejszych etapach gry można tam zresztą wrócić, nawet jak się rozpoczęło grę postacią o innej genezie, ale nie będzie to bezpieczne — pustkowia pełne są bandytów, którzy tylko czyhają, by napaść na bogu ducha winnych podróżnych.

V jako Nomad będzie dobrze się znał na samochodach, gdyż w przeszłości był członkiem klanu królów szos poruszających się po skąpanych w skwarze pustkowiach. Dzięki temu podczas misji, która polega na odzyskaniu robota z rąk bandytów, będzie mógł porozmawiać ze zleceniodawcą o łańcuchu dostaw.

Kim jest Street Kid w Cyberpunk 2077?

Dzieciak z ulicy jest rdzennym mieszkańcem Night City i dobrze orientuje się w półświatku przestępczym. Wie, jak działają lokalni dealerzy i to dlatego podczas spotkania ze zbirami w celu zakupienia kradzionego robota będzie mógł porozmawiać z przestępcą na temat zaproponowanego mu narkotyku.

Trzeba jednak pamiętać, że Street Kid nie ma takiego doświadczenia życiowego, jak Nomad i nie będzie w stanie pogadać o trasach przejazdu konwojów. Ze względu na to, gdzie dorastał, nie umie też dobrze lawirować w rozmowie z przedstawicielami świata biznesu, co ostatnia z trzech klas: Corpo.

Kim jest Corpo w Cyberpunk 2077?

To właśnie tę ścieżkę życia sam wybrałem podczas pokazu gry i planuję ją wybrać w listopadzie po premierze. Mamy tutaj do czynienia z typowym przedstawicielem korporacji, który jeszcze na etapie prologu traci wszystkie pieniądze i wpływy ze względu na to, że trafił pomiędzy korporacyjne młot i kowadło.

Doświadczenie w pracy w korporacji daje tej wyzwolonej już wersji V wiedzę na temat tego, jak obchodzić się z osobami, które pozostają pod korporacyjnym butem. Dzięki temu jest w stanie za sprawą unikalnych linii dialogowych wynegocjować lepsze warunki współpracy niż pozostałe dwie klasy.

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się z 2. odcinka Night City Wire?

CD Projekt RED poświęcił sporo czasu fikcyjnej kapeli Johnny’ego Silverhanda, która nosi nazwę Samurai. Szwedzki zespół Refused, który został zaproszony przez Polaków do współpracy przy grze Cyberpunk 2077, opowiedział, w jaki sposób pracował nad przygotowaniem się do swojej roli. Na tym jednak nie koniec.

Bronie i wyposażenie w Cyberpunk 2077.

W ramach 2. odcinka Night City Wire otrzymaliśmy nowe fragmenty gameplay’u pokazujące, jak można modyfikować ekwipunek — czyli zarówno broń dystansową, w tym palną, jak i broń białą oraz wszczepy. Zmiana parametrów zmienia sposób prowadzenia rozgrywki. Dowiedzieliśmy się też, że będą dostępne trzy rodzaje broni.

Wśród uzbrojenia wyróżnia się bronie ciężkie („power weapons”), które pozwalają odbijać pociski od powierzchni i strzelać we wrogów za osłoną. Do tego dochodzą bronie technologiczne („tech weapons”) wykorzystujące elektromagnetyzm, a bronie inteligentne („smart weapons”) strzelają samonaprowadzającymi pociskami.

Cyberpunk 2077 w kwestii wyposażenia bierze przykład z looter-shooterów.

Ekwipunek będzie miał cztery poziomy rzadkości, a ten najlepszy dostaniemy za pokonywanie wrogów oraz będziemy znajdować go w skrzynkach. Niektóre legendarne bronie zdobędziemy dopiero po zabiciu ich posiadaczy, a jeśli chodzi o modyfikacje broni w Cyberpunk 2077, to dzieli się je na dwa rodzaje.

Pierwsze z nich to dodatki widoczne gołym okiem, takie jak lunety, dodatkowe magazynki itp. Do tego dochodzą modyfikacje software’owe, który potrafią zmienić nie tylko celność i szybkostrzelność, ale też sprawić, że broń będzie wrogów ogłuszać lub zacznie zadawać obrażenia biochemiczne.

Pokaz trwający zakończył się z kolei zapowiedzią 3. odcinka Night City Wire, ale CD Projekt RED nie podało jeszcze jego premiery. CD Projekt RED zachęcił też do lektury albumu World of Cyberpunk 2077 przygotowanego we współpracy z Dark Horse, aczkolwiek na polskie tłumaczenie jeszcze czekamy.



