Kreator postaci w Cyberpunk 2077 krok po kroku: od historii aż po genitalia

Jak wygląda tworzenie postaci w Cyberpunk 2077 i na czym polega wybór płci, na którą składają się aż trzy elementy? Wyjaśniamy krok po kroku.

Jeśli tylko mój czas z demem byłby nielimitowany, te cztery pierwsze godziny w Cyberpunk 2077 spędziłbym bez wychodzenia z kreatora postaci. Opcji do wyboru jest multum — od sylwetki, rysów twarzy, włosów, barwy i faktury skóry, przez cybernetyczne dodatki, tatuaże i kolczyki, kończąc na paznokciach, zębach, sutkach i genitaliach, których rozmiar trzeba samemu określić.

Gracze muszą przeznaczyć również punkty na wybrane atrybuty, by dopasować postać do preferowanego stylu gry. Ten najważniejszy z punktu widzenia scenariusza wybór dotyczy tego, kim był V przed rozpoczęciem rozgrywki, bo to od jego historii zależy, kogo będziemy spotykać na swojej drodze i do jakich wyborów w questach będziemy mieli dostęp. Zacznijmy jednak od początku.

Płeć w Cyberpunk 2077? To skomplikowane

CD Projekt RED rozbudował menu płci naszego bohatera i pozwala grać postacią niebinarną. W dowolnych konfiguracjach łączymy sylwetkę (męską i żeńską), głos (męski i żeński) oraz genitalia (zwykły penis, obrzezany penis, wagina). Warto nadmienić, że w przypadku penisa można dowolnie wybierać jego wielkość.

Jestem też niezmiernie ciekaw, czy gracze, którzy wybiorą największe przyrodzenie, dostają potem na start np. mniejszy telewizor w swoim mieszkaniu… Jeśli zaś chodzi o orientację seksualną, to tego akurat na wstępie nie definiujemy — w toku gry będziemy mogli jednak wdawać się w romanse.

Cyberpunk 2077 przy tym ostrzega, że wybór konkretnej konfiguracji może mieć wpływ na rozgrywkę.

Najważniejszy jest tu wybór głosu, gdyż to on ma wpływ na to, jak identyfikujemy swojego V i jakich zaimków będą używali w dialogach bohaterowie niezależni. Deweloperzy uznali jednak, że ani sylwetka i rysy twarzy, ani genitalia nie powinny być z tym aspektem powiązane, ale… nasze wybory mają swoje konsekwencje.

Paweł Sasko, czyli Lead Quest Designer w CD Projekt RED nie zdradził w udzielonym nam wywiadzie co prawda szczegółów, ale podkreślił, że postaci mogą reagować na nas w inny sposób w zależności od tego, co wybierzemy w kreatorze postaci. NPC-e mogą mieć swoje własne preferencje.

Znacznie istotniejsze od płci jest jednak to, jaką historię dla V wybierzemy.

Cyberpunk 2077 daje nam do wyboru trzy ścieżki życiowe. Gracz może zdecydować, czy jego bohater będzie Nomadem (wyrzutkiem, który żyje na obrzeżach cywilizacji i uwielbia auta), Street Kidem (wychowanym na ulicach cwaniaczkiem, który ma powiązania z gangami, czy Corpo (dobrze usytuowanym pracownikiem korporacji).

Sam podczas pokazu wybrałem ścieżkę Corpo, która wydała mi się najciekawsza i ze względu na takie pochodzenie mogłem wykonać jeden z pierwszych questów w taki sposób, do którego Nomad i Street Kid nie mają dostępu. Każda z wersji V ma też kompletnie inny prolog i w innych okolicznościach poznaje Jackiego.

Przed rozpoczęciem rozgrywki trzeba wybrać podstawowe atrybuty postaci.

Jak w każdej grze cRPG z tabelkami, bohatera opisują przede wszystkim liczby. W przypadku Cyberpunk 2077 jest ich pięć, a na starcie mogą przyjmować wartość od trzech do sześciu. Dodatkowe punkty w liczbie siedmiu należy zaś rozdzielić wedle swojego uznania pomiędzy takie parametry jak:

Body / Ciało — siła fizyczna, która ma wpływ na zdrowie, redukuje rozrzut broni, zwiększa obrażenia w walce wręcz oraz limit staminy; otwiera też nowe drogi w otwartym świecie;

Int(elligence) / Inteligencja — intelekt i pamięć, które zmniejszają poziom trudności hackowania, skracają czas upload programów; wpływa na dostępność linii dialogowych;

Ref(lex) / Refleks — koordynacja i szybkość, zwiększa szansę na obrażenia krytyczne, prędkość ataku i zdolność uników;

Tech(nica Ability) / Techniczne zdolności — sprawność w majsterkowaniu, daje pancerz; otwiera też nowe drogi w otwartym świecie i wpływa na dostępność linii dialogowych;

Cool — samokontrola i siła woli, wpływa na umiejętności skradania oraz prędkość, z jaką NPC-e dostrzegają bohatera, zwiększa szansę na obrażenia krytyczne i poprawia odporności;

Podczas rozgrywki postawiłem na inteligencję oraz zdolności techniczne, żeby mieć dostęp do jak największej liczby opcji dialogowych. Szybko się też okazało, że ten początkowy poziom nie jest aż tak istotny, jak np. w pierwszych dwóch Falloutach, gdyż maksymalny poziom każdego atrybutu ma wartość 20.

Na atrybutach kreator postaci się kończy, a bohatera rozwija się już w toku gry. Opisuje go, jak na cRPG-a przystało, mnóstwo tabelek, a wpływ na parametry mają zarówno atrybuty, jak i umiejętności i perki, a także wyposażenie — czyli bronie oraz wszczepy. Im przyjrzymy się jednak już przy kolejnej okazji.