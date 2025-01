Zapłaciła 190 zł za słuchawki. Problem w tym, że nikt ich nie zamawiał

Należy uczulić bliskich czy współpracowników, by w przypadku wizyty kuriera skontaktowali się z nami i zapytali, czy rzeczywiście czekamy na przesyłkę. W opisywanych przez policję w Gnieźnie przypadkach oszuści byli naprawdę sprytni. Kwota, którą należało uiścić, nie była wysoka, więc odbierającym nie zapaliła się czerwona lampka. To dość standardowe kwoty za zamówienia. Niestety istnieje ryzyko, że właśnie z powodu „normalnej” ceny ktoś mógłby nawet potwierdzić, że to jedno z wielu zamówień, które ma przyjść.