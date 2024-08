Co się później z nimi dzieje? Profile służą do dalszego pozyskiwania ofiar. W końcu więcej osób kliknie w link, jeśli zobaczy, że sensacyjny artykuł udostępnia ktoś, kogo zna. Złodzieje mogą też pisać do bliskich z prośbą o pożyczkę. Tzw. „oszustwo na kolegę/kuzynkę/męża” służące do wyłudzenia kodów Blik to kolejny facebookowy klasyk.