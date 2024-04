Chcesz zrobić dobry uczynek, a oskarżą cię o kradzież. Uwaga na oszustów przy kasach

Trzeba przy kasie uważać tak samo, jak w sytuacji, gdy np. na dworcu ktoś prosi nas o przysługę. Nie namawiamy do odmawiania, bo przecież w życiu różnie bywa, ale dokładnie sprawdzajmy w takich sytuacjach, co kupujemy i co kasa nalicza. A wszelkie wątpliwości od razu zgłaszajmy obsłudze sklepu.