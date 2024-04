Kasy samoobsługowe z nową funkcją. Polska sieć przyznaje, że jest problem z kradzieżami

Na zachodzie bardzo głośno jest o problemie kradzieży w sklepach i tym, że proceder ułatwiają kasy samoobsługowe. Zagraniczne sieci przyznają się do błędu i zwiększają ludzkie wsparcie stanowisk, choć liczyły na to, że automatyzacja sprawdzi się idealnie. W Polsce liczba kradzieży w sklepach również rośnie, ale zarzuty kasom stawiają głównie branżowi eksperci, a nie same sklepy. Tymczasem przykładów na problematyczność technologii nie trzeba szukać długo. Niedawno pisaliśmy o oszuście, który wziął pomidory, ale skasował je jako jabłka, chcąc w ten sposób oszczędzić.