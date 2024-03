Kasy samoobsługowe się zmienią. Będą krótsze kolejki, a złodzieje się nie wymkną

Według wyliczeń Biedronki średni czas dokonywania transakcji samoobsługowych jest krótszy niż w kasach tradycyjnych i wynosi ok. 2 minut. Ile czeka się na „skasowanie” przez kasjera? Próbowaliśmy to oszacować i wyszło nam, że ok. 4 min. Faktycznie kasy wygrywają i to znacząco.