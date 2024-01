Polacy je kochają, na Zachodzie z nich rezygnują. Dlaczego kasy samoobsługowe budzą takie emocje?

To jest właśnie ta nagroda. Że promocja działa. Że zapłacimy mniej. Satysfakcja przy każdym zeskanowanym produkcie. Tam narasta lęk, tutaj co chwilę jest zwalczany i na miejscu pojawia się ulga. Już nie jedna, gdy zerka się na paragon odchodząc od kasy – i to już tak przy wyjściu, żeby osoby na kasie nie myślały, że my z takich, co to od razu nie wierzą i weryfikują – ale wielokrotna. Ser, ulga, czipsy, ulga, pomidorki koktajlowe, ulga. Nagroda za nagrodą.