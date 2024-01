Kasy samoobsługowe mają coraz więcej przeciwników. Niektóre sklepy już z nich rezygnują

Strategię zmienić ma Dollar General, który ostatnio mocno inwestował w kasy samoobsługowe. W niektórych sklepach za obsługę odpowiadało 1-2 pracowników. „W zbyt dużym stopniu zaczęliśmy polegać na kasach samoobsługowych” – uderza się w pierś w rozmowie z BBC Todd Vasos, dyrektor generalny. Firma w najbliższym czasie planuje zwiększyć liczbę pracowników, co jest najlepszym dowodem na to, że technologia nie wszędzie jest w stanie skutecznie zastąpić człowieka. Po przyznaniu się do błędu w amerykańskiej sieci kasy samoobsługowe mają być dodatkiem, a nie podstawową metodą płacenia za zakupy.