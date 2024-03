Kupił pomidory w cenie jabłek. Teraz grozi mu 5 lat więzienia

Menadżer sklepu również potwierdził, że mężczyzna zrobił to świadomie – celowo oszukał kasę samoobsługową, która przecież nie rozróżnia pomidorów od jabłek, a co najwyżej wagę produktów. 45-latek w taki sposób miał zaoszczędzić 36 zł, co oczywiście miało narazić sklep na straty. Interweniujący na miejscu policjanci nie mieli żadnych wątpliwości, że doszło do przestępstwa – mężczyzna został zatrzymany, wyprowadzony w kajdankach i trafił do policyjnego aresztu.