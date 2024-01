W Polsce rośnie liczba kradzieży. W procederze pomagają kasy samoobsługowe

To na pewno dobra wiadomość dla każdego, kto obawiał się, że technologia zabierze pracę człowiekowi. Przynajmniej w teorii. Ale skoro na zachodzie stwierdzono, że zbytnie zaufanie kasom samoobsługowym się nie opłaciło, to prędzej czy później i u nas żywi pracownicy będą musieli mieć na nie oko. W Polsce za bardzo polubiliśmy samodzielne kasowanie, aby sklepy lekką ręką zrezygnowały ze stanowisk, więc jeżeli nie chcą kolejnych strat, to po prostu muszą postawić na większą liczbę pracowników. I dla korzystających z samoobsługi to bardzo dobra wiadomość – w końcu kiedy pojawi się komunikat o tym, że "potrzebne są informacje", to w takim scenariuszu ktoś szybciej do nas podbiegnie.