Jak sprawdzić stan konta w Play? Instrukcja

Wybór oferty na kartę niesie ze sobą dwie korzyści. Po pierwsze, płacimy tyle, ile rzeczywiście wykorzystujemy. Po drugie, mamy znacznie większą łatwość kontrolowania swoich wydatków. Choć operatorzy zachęcają do przejścia z oferty na kartę do oferty na abonament, to mimo to nie zostawiają klientów na kartę na lodzie. Play nie jest tu wyjątkiem, bowiem ci otrzymują aż trzy metody sprawdzania stanu konta.