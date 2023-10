Jak sprawdzić stan konta w T-Mobile? Są cztery sposoby

Najbardziej uniwersalny sposób na sprawdzenie stanu konta u dowolnego operatora to wykorzystanie kodu USSD. W przypadku sieci T-Mobile kod USSD wykorzystywany do sprawdzania stanu konta to *101# - wystarczy, że kod ten wpiszesz w telefon (tak jakbyś do kogoś dzwonił) i zatwierdzisz zieloną słuchawką.