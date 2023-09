Tajne dokumenty dotyczące śmigłowców Apache na forum War Thunder

Dokument, który wyciekł na forum War Thunder, zawierał szczegółowe informacje na temat konstrukcji, działania i obsługi śmigłowca Apache Longbow. Był on przeznaczony tylko dla personelu wojskowego i kontraktorów Departamentu Obrony USA. Na każdej stronie widniało ostrzeżenie: “DOD AND DOD CONTRACTORS ONLY” (tylko dla DOD i kontraktorów DOD). DOD to skrót od Department of Defense, czyli Departamentu Obrony.