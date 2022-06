Polacy narzekają na Orlen Vitay. Wkurza ich fatalna aplikacja na Androida

Dodajmy do tego, że jak na razie nie są honorowane również same karty Vitay, ale to akurat ma się zmienić już niedługo. PKN Orlen zapowiedział, że plastikowa karta wystarczy do uzyskania rabatu już od piątku 1 lipca 2022 r. Brak konieczności pobierania aplikacji i zanoszenia jej do kasy ucieszy osoby, które nie mogą lub nie chcą instalować aplikacji oraz te... u których nie chce ona poprawnie działać.