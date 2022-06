Jak zainstalować aplikację Orlen Vitay oraz jak wyrobić kartę, żeby wziąć udział w promocji na paliwo?

Na stacjach benzynowych PKN Orlen obowiązuje nowa promocja na paliwa. Dwa miesiące, trzy tankowania miesięcznie do 50 l, zniżka 30 groszy na każdy litr. Brzmi dobrze, prawda? Trzeba jednak być członkiem klubu lojalnościowego Orlen Vitay, a dodatkową zniżkę otrzymuje się po okazaniu Karty Dużej Rodziny. By skorzystać z promocji, najwygodniej okazać telefon z zainstalowaną i aktywowaną aplikacją Vitay. Jak to zrobić?