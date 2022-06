Paliwo po 10 zł? Orlen jest gotowy i wymienia wyświetlacze na stacjach

Unia Europejska i tak w końcu wytnie pojazdy spalinowe, a my i tak musimy uniezależnić się od paliw kopalnych, więc co za różnica czy zacznie się to już teraz, czy za 10 lat? Od tego i tak nie ma ucieczki. Zatem można by to zacząć już dziś, i niech paliwo będzie po 9,70 zł – jeśli cokolwiek to zmieni, to tylko (w długiej perspektywie) na lepsze.