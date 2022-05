Wiadomo, kiedy dotrą do nas wiadomości od obcych. Naukowcy wyliczyli, ile jeszcze poczekamy na pocztówkę z obcych planet

Pytanie o to, czy jesteśmy sami we wszechświecie zadawane jest odkąd człowiek zorientował się, że nocne niebo nie jest tylko ładną, pikowaną zasłoną, ale jest okazją do spojrzenia na odległy wszechświat. Wraz z rozwojem nauki na przestrzeni tysiącleci człowiek dowiedział się, że centrum wszechświata nie jest ani Ziemia, ani Słońce, ani nawet nasza Galaktyka. Wszechświat rósł nam w oczach. Mimo to, kiedy już ludzie uświadomili sobie, że we wszechświecie są miliardy gwiazd takich jak Słońce i zapewne setki miliardów planet, pojawiło się niepokojące pytanie: gdzie są wszyscy inni. Intuicja podpowiada, że skoro na Ziemi powstało życie, to pewnie gdzie indziej też powinno powstać. Jeżeli planet we wszechświecie jest tak dużo, to na części z nich też powinno istnieć życie, a na części z tych planet powinno istnieć życie cywilizowane. Dlaczego zatem tylko my latamy w kosmos, tylko my emitujemy sygnały w przestrzeń kosmiczną, a nikt inny tego nie robi.