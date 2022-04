Poszukując jakiegokolwiek życia pozaziemskiego we wszechświecie naukowcy mają zdecydowanie zbyt dużo gwiazd do wyboru. Wszystkich nie da się sprawdzić, więc trzeba przynajmniej część odrzucić. Właśnie do spisu takich gwiazd trafiły pomarańczowe karły, które do niedawna były uważane za idealne kandydatki dla poszukiwaczy życia.