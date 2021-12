Co do zasady, im większe gwiazdy, tym krócej żyją. W przypadku największych obserwowanych gwiazd możemy mówić o gwiazdach, które od powstania do eksplozji pod koniec życia przeżywają zaledwie marne 50 milionów lat. To mniej niż dzieli nas od wyginięcia dinozaurów. Gwiazdy średnich rozmiarów - takie jak Słońce - mogą liczyć na 9-12 miliardów lat spokojnego życia. Nasze Słońce ma już 4,5 miliarda lat, a wciąż jeszcze nie dotarło do połowy długości swojego życia. I tu dochodzimy do czerwonych karłów. Gwiazdy tego typu bardzo wolno przepalają swoje paliwom, przez co naukowcy spodziewają się, że mogą one żyć przez biliony lat. To nie pomyłka (jeżeli jeszcze nie pobiegliście do sekcji komentarzy, aby mnie poprawić). Chodzi o biliony, czyli tysiące miliardów.