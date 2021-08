Asus postara się, byś mógł zainstalować Windowsa 11. Płyty główne dostaną aktualizacje

Asus przygotowuje aktualizację swoich płyt głównych, dzięki której będą one w przyszłości kompatybilne z Windows 11. To świetne wieści dla posiadaczy komputerów, w których je zamontowano.

Jeszcze w tym roku zadebiutuje Windows 11. Dobra wiadomość jest taka, że aktualizacja do niego z Windows 10 będzie darmowa, ale to niestety wcale nie oznacza, że wszyscy chętni będą mogli go zainstalować. Nie dość, że na początku oprogramowanie ma być dostępne wyłącznie dla nowych komputerów, a program aktualizacji dotychczas sprzedawanych maszyn ruszy podobno dopiero w 2022 r., to Microsoft wyśrubował wymagania systemowe kolejnej wersji okienek.

Na szczęście Asus już teraz zapowiada, że zaktualizuje swoje płyty główne, aby były zgodne z Windows 11.

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft nie wycofa się ze swoich deklaracji, a Windows 11 faktycznie nie będzie dostępny na maszynach z zaledwie kilkuletnimi procesorami i… tej trudnej decyzji można przyklasnąć, bo w dłuższej perspektywie konsumenci na tym skorzystają. W niektórych przypadkach jednak to nie sprzęt jest problemem, a jego oprogramowanie układowe, dlatego Asus postanowił wykonać niezbędny ruch w celu zapewnienia kompatybilności.

Asus, w ramach aktualizacji firmware’u, włączy na swoich płytkach głównych, jeśli tylko będzie to technicznie możliwe, obsługę mechanizmu Trusted Platform Module (TPM) 2.0, który będzie niezbędny do tego, by uruchomić produkcyjna wersję Windows 11. Dotyczy to zarówno płyt kompatybilnych z procesorami AMD, jak i tymi projektowanych z myślą o układach Intela (przy czym trzeba pamiętać, że Windows 11 wymaga procesorów Intel Core 8. generacji lub nowszej).

Które płyty główne Asusa będą zgodne z Windows 11?

Na liście sprzętów kompatybilnych z nowym oprogramowaniem Microsoftu, w których znalazła się obsługa TPM 2.0, znalazły się 32 płyty główne do procesorów Intela oraz 11 układów dla fanów AMD. Informację o tym, które konkretnie modele można zaktualizować wraz z instrukcją, jak poprawnie przeprowadzić ten proces można znaleźć na stronie producenta.

Pewnym pocieszeniem dla osób, które mają to nieszczęście, iż kupiły płytę główną bez obsługi TPM 2.0, może być fakt, iż Windows 10 dostanie jeszcze jeden duży update i ma być serwisowany do co najmniej 2025 r. Oprócz tego firma z Redmond zapowiedziała, że wiele z nowości takich jak np. Direct Storage pojawi się zarówno w Windows 11, jak i w poprzedniej wersji systemu.