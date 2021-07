Intel niechcący potwierdza miesiąc premiery Windowsa 11

Kiedy będzie można zacząć pracować na produkcyjnej wersji Windowsa 11? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w instrukcji obsługi nowych sterowników od Intela. Sprawdziły się podejrzenia ekspertów.

Kiedy Windows 11 na rynku? Według oficjalnych informacji, premiera nowego systemu Microsoftu będzie dwuetapowa. Pod koniec bieżącego roku mają pojawić się w sklepach pierwsze PC i tablety z Windowsem 11. Na początku przyszłego roku system ma zacząć oferowany jako darmowa aktualizacja dla wszystkich użytkowników Windowsa 11 spełniających wymagania sprzętowe nowego systemu.

Są to informacje dość konkretne, ale też mało precyzyjne. Entuzjaści nowinek technicznych, którzy nie mają odwagi lub ochoty dołączyć do programu publicznych beta-testów Windowsa 11, chcieliby wiedzieć, kiedy konkretnie będą mogli rozpocząć zabawę z nowym systemem Microsoftu. Odpowiedź na to pytanie znalazła redakcja WindowsLatest. W pliku readme.txt dołączonym do nowych sterowników Intela.

Windows 11 – kiedy premiera?

Windows 11 - kiedy premiera? Intel twierdzi, że w październiku

Windows 11 będzie miał swoją rynkową premierę w październiku 2021 r., jeżeli wierzyć informacjom zawartym w dokumentacji sterowników Intela. Nie jest to przy tym data niespodziewana. Październik to miesiąc docelowy wszystkich jesiennych aktualizacji rozwojowych Windowsa już od długiego czasu. Wybranie tego miesiąca nie jest szczególnie sensacyjne, a wręcz spodziewane. Informacja od Intela jest tylko potwierdzeniem dotychczasowych przypuszczeń. Co to jednak oznacza, skoro i tak update ma być oferowany dopiero w 2022 r.?

Warto pamiętać, że nie wszyscy użytkownicy chcą lub mogą polegać na ponoć gruntownie przetestowanych aktualizacjach z usługi Windows Update. Administratorzy IT wielu organizacji wdrażają stanowiska robocze zdalnie, za pomocą firmowych narzędzi. Choć oni akurat prawdopodobnie nie będą skorzy do rychłego przerzucania pracowników na nowego Windowsa.

System ten też jest oferowany nieodpłatnie do pobrania uczniom i studentom placówek edukacyjnych współpracujących z Microsoftem – prawdopodobnie od października Windows 11 będzie jedną z opcji do wyboru. Prawdopodobnie też od października niejawny program testów systemu Windows (Windows Insider) przejdzie do nowego etapu, pozwalając jego dotychczasowym uczestnikom na wypisanie się i używanie nowego systemu w wersji produkcyjnej. Jest też wiele innych legalnych źródeł, które nie polegają na typowej dla większości użytkowników drodze aktualizacji.

My jednak stanowczo odradzamy tak zwanym zwykłym użytkownikom błyskawiczną przesiadkę na nowy system. Niech najpierw dobrze sprawdzą go entuzjaści i pomogą Microsoftowi usunąć ostatnie błędy i niedoróbki. Windows Update to narzędzie najczęściej (niestety, nie zawsze…) niezawodne i gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność pracy. A co do entuzjastów… przecież oni o tym wszystkim wiedzą i są świadomi ryzyka.