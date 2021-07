Windows - jak sprawdzić hasło WiFi? Poradnik krok po kroku

Komputer pamięta, a ty nie? Podpowiadamy, jak sprawdzić hasło Wi-Fi w Windows. Można je podejrzeć, po czym wklepać je do innego urządzenia, które użytkownik chce podłączyć do sieci.

Jak sprawdzić hasło Wi-Fi zapamiętane na komputerze z Windows? To pytanie wielu użytkowników zadaje sobie za każdym razem, jak przynosi nowe urządzenie do domu. Co prawda czasem ta wiedza nie jest potrzebna – niektóre gadżety potrafią synchronizować między sobą zapamiętane hasła do sieci bezprzewodowych. Niestety mało które automatycznie pobierają zapamiętane przez komputer z Windowsem sieci.



Najlepszym pomysłem byłoby zapamiętywać swoje hasła. Często jednak są one zanotowane gdzieś daleko, albo nawet są pozostawione domyślne – te na etykiecie rutera, który schowany jest gdzieś poza zasięgiem rąk. Najwygodniej byłoby podejrzeć hasło w komputerze z Windows. Ale jak to zrobić?