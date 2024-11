Niewidzialni dostawcy królują na drogach i chodnikach. Platformy mają w nosie bezpieczeństwo nasze i ich

„Jestem niewidzialny” – mówił bohater reportażu Marka Szymaniaka mając na myśli fakt, że twórcy aplikacji czy sami klienci traktują go jak powietrze. W jesienne i zimowe dni dostawcy jedzenia poruszający się na rowerze bardzo często stają się niewidzialni dosłownie. Niestety może to prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji. Wygoda jednych, którzy dostają jedzenie pod drzwi, to ryzyko drugich - dostawców i samych uczestników ruchu drogowego.